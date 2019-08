Sevginin ülkesi ve dili olmadığını gösterdiler Mezitli Belediyesi'nin konuğu olarak, aralarında Meksika, İspanya , Kore'nin de bulunduğu farklı ülkelerden Mersin'e gelen öğrenciler, Mezitli Belediyesi Su Dünyasında engelli çocuklarla buluştu Havuzda çocuklarla şarkılar söyleyip oyunlar oynayan yabancı öğrenciler, sevginin ülkesinin, dilinin olmadığını gösterdilerMERSİN - Mezitli Belediyesi'nin konuğu olarak, aralarında Meksika, İspanya, Kore'nin de bulunduğu farklı ülkelerden Mersin'e gelen öğrenciler, Mezitli Belediyesi Su Dünyasında engelli çocuklarla buluştu. Havuzda çocuklarla şarkılar söyleyip oyunlar oynayan yabancı öğrenciler, sevginin ülkesinin, dilinin olmadığını gösterdi. Yaz sıcaklarında Mersinlilerin uğrak noktalarından biri haline gelen Mezitli Belediyesi Su Dünyası, unutulmaz bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Mezitli Belediyesi'nin konuğu olarak Mersin'de bulunan, aralarında Meksikalı, İspanyol ve Koreli öğrencilerin olduğu konuklar, aquaparkta engelli öğrencilerle bir araya geldiler. Engelli çocuklarla tek tek ilgilenen yabancı öğrenciler, onların su korkularını aşmalarına ve yüzme öğrenmelerine yardımcı oldular. Havuzda çocuklarla şarkılar söyleyip oyunlar oynayan konuk öğrenciler, sevginin aşamayacağı engel olmadığını da ortaya koydular. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Su Dünyasına gelerek, yabancı öğrencilerle engelli çocukların coşkusuna ortak oldu. "Çocuklarımızın mutluluğu her şeyin üzerinde" Çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar da sevinçlerini attıkları çığlıklarla gösterdiler. Çocuklarının mutluluğunun her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren aileler ise Başkan Tarhan'a teşekkür ettiler. Çocuklarının sosyalleşmesi ve gelişmesi için bu tür sosyal etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade eden engelli aileleri, "İsterdik ki, Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın gösterdiği duyarlılığı tüm belediye başkanları ve yöneticiler göstersin. Sayın Tarhan, her hafta bize kapılarını açarak unutulmaz bir destek sağlıyor. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar. "Bu çocuklardan aşkı, sevgiyi göstermenin farklı yollarını öğrendik" Yabancı konuk öğrenciler de etkinlikle ilgili duygularını paylaştılar. İspanya'dan gelen Nuria Calatayud Comerma, Türkiye'de olmaktan ve böylesi önemli deneyimler yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün engelli kardeşlerimizle bir arada olduk. Burada olmak bizim için çok güzel. Bu çocuklarla yaşadığımız ilişki çok farklı; o yüzden çok sevdim. Bu çocuklarla farklı bir iletişim şekli kurduk ve bu çok hoşuma gitti. Bu çocuklardan aşkı, sevgiyi göstermenin farklı yollarını öğrendik" dedi. Mezitli'ye Hong Kong'tan gelen HoWai Lok da "Burada çok farklı ortamlarda bulunduk. Önce yaşlı insanlara yardım ettik şimdi de engelli arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Engelli arkadaşlarımızla vakit geçirmek onlar için de bizim için de çok güzel oldu. Daha önce ülkemde benzer etkinliklerde yer aldım, ancak bu kez çocuklarla havuzda olmak çok farklı bir deneyim oldu benim için" diye konuştu. Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu ise "Bugün Mezitli Belediyemizin Aquaparkında yurt dışından gelen konuklarımızla engelli kardeşlerimizi bir araya getirdik. Havuzlara, aquapark ortamına ilk kez giren çocuklarımız çok mutlu oldu. Mezitli Belediyemizin sunmuş olduğu bu güzel imkanlardan hep birlikte faydalandık. Başta Başkanımız Neşet Tarhan'a ve özel çocuklarımıza refakat eden yabancı arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. "Bundan sonraki dönemlerde de bu çocuklarımızla birlikte olacağız" Özel bir günde özel çocuklarla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da şunları söyledi."Özel çocuklarımızla öğretmenleri ve havuz personelimizin yanında yurt dışından gelen yabancı öğrenci konuklarımız da ilgileniyor. Bundan sonraki dönemlerde de bu çocuklarımızla birlikte olacağız. Önümüzdeki günlerde de yazlık sinemamıza gelerek film izleyecekler. Biz bu çocuklarımızla ne kadar ilgilenirsek, çok daha özel olacaklar. Her şeyi başaracak yeteneğe sahipler. Yeter ki, imkan verelim ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açalım. Sadece ailelerin ve belediyelerin ilgilenmesi yetmez, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri herkes bu çocuklarımızın gelişmesi için çaba sarf etmeli. Onlar da herkes gibi gerekli eğitimi aldıklarında çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Herkesin yapacağı bir şey vardır. Bu çocuklarımızla ilgilenirlerse insan olmanın farkına en iyi şekilde varırlar."