"Sevgiyle Koru Projesi" Sokak Hayvanlarına Yuva Olacak

Sokak hayvanlarına özellikle kış aylarında korunaklı yerler bulmak da git gide zorlaşıyor. Hem soğuktan korunup hem de yaşamsal aktivitelerini devam ettirebilmek sokak hayvanları için oldukça zor. Hayvanları sadece beslemek değil aynı zamanda korunmalarını da sağlamak gerekiyor çünkü yiyecekten sonra en büyük ihtiyaçları barınmak. Maalesef ülkemizdeki barınakların çoğu dolup taşıyor ve hayvanlar açlık ve hastalıkla boğuşuyor.

Tepe Betopan A.Ş tarafından AR-GE çalışmaları kapsamında üretilen suya dayanıklı, A1 yangın sınıfına sahip yanmaz ürünler, böceklenme yapmayan, güneş ışınlarına dayanıklı ve kimyasal ürün içermeyen ürünlerle sokak hayvanlarına özel olarak tasarlanmış kulübeler yaptırılıyor. Tepe Betepon Satış ve Pazarlama Müdürü Kenan Kafdal: "Sokak hayvanları için özel olarak tasarladığımız kulübeler, sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın zorlu hava koşullarından korunmasını sağlayarak, hayatlarını kolaylaştıracak. Bu aşamada bünyemizde olan bayiliklerimiz sponsorlarımız olacak. Başlangıçta bu projeye sahip çıkacak ilgili belediyeler aracılığıylayılda 200 adet kulübe dağıtılacak. Tepe Betopan'ın 5 yıl içerisindeki hedefi ise Türkiye'nin her yerine bu kulübelerden dağıtarak sokak hayvanlarına umut olmak. Bu yolda ilerlerken bütün hayvan dostlarının projemize destek vermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.