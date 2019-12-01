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"Sevil Berberi", Başkentte 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Devlet Opera ve Balesinin, 2019-2020 sanat sezonunun büyük prodüksiyonlarından, İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eseri, 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu.

01.12.2019 00:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:34
Devlet Opera ve Balesinin, 2019-2020 sanat sezonunun büyük prodüksiyonlarından, İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eseri, 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu.
Rossini'nin en önemli besteleri arasında bulunan ve ilk kez 1816'da oynanan Sevil Berberi operası, Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünde Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelendi.
Orkestra şefliğini Antonio Pirolli'nin yaptığı eserin prömiyerinde, "Figaro"yu Cem Beran Sertkaya, "Rosina"yı Görkem Ezgi Yıldırım, "Kont Almaviva"yı Barış Yanç ve "Dottor Bartolo"yu Umut Kosman canlandırdı.
İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan eser ayakta alkışlandı.

Gioacchino Rossini, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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