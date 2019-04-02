Sevilay Gümüş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AMASYA HAMAMÖZÜ belediye başkan adayı olan Sevilay Gümüş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AMASYA HAMAMÖZÜ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Sevilay Gümüş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AMASYA HAMAMÖZÜ adayı Sevilay Gümüş kimdir? BTP AMASYA HAMAMÖZÜ adayı Sevilay Gümüş yüzde kaç oy aldı?

Sevilay Gümüş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AMASYA HAMAMÖZÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Sevilay Gümüş HAMAMÖZÜ ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. HAMAMÖZÜ ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Sevilay Gümüş adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

AMASYA HAMAMÖZÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.