Sevilay Yılman'dan Okan Kurt'a: Hangi vasıfla Erdoğan'ın karşısına oturdu?

Ünlü şarkıcılar Hande Yener ve Demet Akalın, kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda görüşmek için Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. 11 yıldır küs olan Hande Yener ve Demet Akalın, büyük bir sosyal sorumluluk projesi için yıllar sonra ilk kez aynı kareye girdi. Şarkıcılara bu ziyaret sırasında Okan Kurt ve Polat Yağcı da eşlik etti.

SEVİLAY YILMAN'DAN SERT TEPKİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gazeteci Sevilay Yılman, görüşmede Okan Kurt'un yer almasını sert ifadelerle eleştirdi. Yılman, görüşmede yer alan Okan Kurt için, "Biri bana; Vergi/sgk borçları bir yana. Piyasaya borçları nedeniyle eşi Demet Akalın'ın bile resmi olarak başından attığı Okan Kurt'un hangi sıfat ve gerekçe ile devletin en tepe makamını işgal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile niçin görüştürüldüğünün izahatını yapabilir mi?" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'A SESLENDİ

Açıklamalarının devamında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenen Yılman "Evet… Soruyorum bir yurttaş ve gazeteci olarak… Okan Kurt denilen şahıs hangi vasıfla ve gerekçe ile devletin en itibarlı en yüksek makama çıkarıldı ve Cumhurbaşkanı'nın karşısına oturtuldu? Lütfen cevap" sorusunun yöneltti.