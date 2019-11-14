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Sevilen çizgi film kahramanları ara tatilde çocuklarla buluşacak

2019-2020 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe giren yeni çalışma takvimi kapsamında yapılacak olan ilk ara tatilde, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi minik ziyaretçilerini dolu dizgin bir programla ağırlayacak.

14.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:55Sevilen çizgi film kahramanları ara tatilde çocuklarla buluşacak
2019-2020 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe giren yeni çalışma takvimi kapsamında yapılacak olan ilk ara tatilde, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi minik ziyaretçilerini dolu dizgin bir programla ağırlayacak.

16-24 Kasım tarihlerinde, her gün 14.00-16.00-18.00 saatlerinde düzenlenecek etkinlik programında Samsunlu minikler, ara tatilin keyfini çıkaracak. Hem keyifli vakit geçirmek hem de okul stresinden uzaklaşmak için Piazza'ya gelen çocuklar, 16-18 Kasım tarihlerinde, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Elif'in Düşleri'ni izleme imkanı bulacak. Her gün dedesinin manavını ziyaret edip, meyve, sebzelerle konuştuğunu düşleyen ve onların faydalarından bahseden, hem eğitici hem de eğlenceli hikayeler anlatan çizgi karakter Elif, Piazza'da yapacağı gösteride çocukların hayal dünyasında yeni bir kapı aralayacak.

Tatil boyunca bir dizi program hazırlayan Piazza'da, çocuklar 19-21 Kasım tarihlerinde ise her bölümünü heyecan ve merakla izledikleri "Harika Kanatlar" ile eğlenme fırsatı bulacak. Müzikal tadında bir gösteri sergileyecek olan "Harika Kanatlar" çizgi dizisinin maskotları, çocuklara "iyilik" ve "dünya barışı" mesajları verecek.

Dolu dolu bir tatil programı planlayan Piazza AVM'de minikleri 22-24 Kasım tarihlerinde ise, bir Anadolu masal kahramanı olan 'la eğlenecek. Samsunlu çocuklar, Keloğlan'ın sakarlıklarının yanı sıra zeki esprileri ve komik maceralarıyla kahkahaya boğulacaklar.

Samsun Piazza tarafından düzenlenen ücretsiz etkinliklere, Piazza Club formu dolduran tüm anne-babaların çocukları katılabilecek. - SAMSUN

Keloğlan, Güncel

Kaynak: İHA

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