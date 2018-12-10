10 Aralık 2018, 18:05
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Sevilen Karakter, Diriliş Ertuğrul'a Geri Dönüyor!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da sürprizler bitmiyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, bu hafta yeni bölümden itibaren diziye kaldığı yerden geri dönecek.

Dizinin birinci ve ikinci sezonunda Selcan Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Didem Balçın, cevval ve gözü açık kadın kimliğiyle Kayı obasına geri dönerek izleyiciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor.

ÇOCUKLARI VE OBASINI ALIP KAYI'YA GELİYOR

Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gündüz, Irene sayesinde İlbilge'nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos'la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya'dan Dragos'la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul'dan Gündüz'ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz'ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz'ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz'ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti.

Gündoğdu,Didem Balçın
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:05



YORUMLAR (16)
MİLLET: Ben bunu öldü biliyordum.
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DVD: Merhaba Eyt yok mazot pahalı elektrik pahalı Ertuğrul dizisi ile bizi uyutuyorlar . Umarım akıllarını başlarına alırlar. Yazık millet olarak bize
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1 1
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CAMBAZA BAK CAMBAZA: Evet dünyada 7, 6 Milyar insan var bunlarin 8 milyari türk
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0 6
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  • HAKAN E. : Çok ileri zekalısın tebrik ettim seni :) Dünyada toplam izleyen sayısından bahsediyor. Arapça, ingilizce, almanca, ispanyolca, rusça altyazılı ve dublajlı olarak hem internette, hem bazı ülkelerde televizyon kanallarında yayınlanıyor :)
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    5 0
TÜRKOCAĞI: Suriyeliler dönsün bu dizide gıcık son bulsun TRT katkı payını suriyelilerden alsın bizden değil
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2 9
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