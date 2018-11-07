Sevilla, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

İspanya
'nın Sevilla
takımı, UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'nda yarın Manisa
'da Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda teknik direktör Pablo Machin yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Machin'in saha içinde futbolcularla kısa toplantısının ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların yarı sahada çift kale maç yaptığı ve taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Sevilla'da sakatlıkları bulunan Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Maxime Gonalons, Andre Silva
ve Wissam Ben Yedder'in, Akhisar'a getirilmediği kaydedildi.
Manisa,İspanya,Sevilla
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:43