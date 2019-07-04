Sevilla'dan resmi Banega açıklaması

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, bugün yeni transferleri için düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Ever Banega sorusuna da cevap verdi. Monchi, Banega'nın takımdan ayrılmasının şu anda gündemde olmadığını belirtti.

GALATASARAY'A BANEGA KONUSUNDA KÖTÜ HABER

Sevilla, bugün yeni transferleri Joan Jordan ve Diego Carlos için basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında hazır bulunan sportif direktör Monchi, Galatasaray'ın gündeminde olan Ever Banega için de açıklamalarda bulundu. Monchi, Banega'nın takımdan ayrılmasının şu anda gündemlerinde olmadığını belirtirken, "Şu anda benim için en önemli olan şey onun performansı. Onun olası transferi şu anda aklımızda yok. Mutluyum çünkü onu motive ve ikna olmuş bir şekilde görüyorum" dedi.

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu, geçen sezon Sevilla formasıyla 51 maça çıkmış, 8 gol atıp 11 de asist yapmıştı.