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Sevilla'dan sürpriz Falcao atağı! Monchi ilk sıraya yazdı

Sezon başında Galatasaray'dan Fernando'yu renklerine bağlayan Sevilla Kulübü'nden sürpriz bir atak geldi. İspanyol ekip, forvet hattında yaşadığı sıkıntı sebebiyle sarı kırmızılı ekibin forveti Falcao'yu takibe aldı.

18.10.2019 09:29

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Teknik Direktör Julen Lopetegui'den gelen 'santrafor' raporu üzerine listesini hazırlamaya başladı.

İspanyol futbol sitesi Don Balon'un haberine göre; bu sezon iyi bir performans sergileyen Sevilla, La Liga'da zirvenin 5 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ikide iki ile 6 puan yapan Sevilla, oynadığı futbolu sonuca çevirmekte zorluk yaşıyor.

Savunma ve orta sahasında hiçbir sorun olmadığını düşünen Lopetegui, forvete ise 'garanti' gözüyle bakacağı bir isim istedi.

4 FORVET, 38 MİLYON EURO, 0 GOL!

Luuk de Jong'un adaptasyon sürecini atlatamaması ve İspanyol futboluna uyum sağlayamaması, Javier Hernandez'in tek forvet oynayamaması, Munir El Haddadi ve Munas Dabbur'un ise antrenman performanslarının bile yetersiz olduğu vurgulandı.

4 yeni forveti için toplam 38 milyon euro bonservis ödeyen Sevilla, toplam 3 gol ve 1 asistlik katkı aldı. Ligde ise 4 isim de gol veya asist katkısı sunamadı.

MONCHI'NİN İLK TERCİHİ FALCAO

Ocak ayında forvet transferi yapma kararı alan Sevilla'da Monchi, listesinin ilk sırasına Radamel Falcao'yu yazdı.

Falcao'nun İspanya La Liga'yı iyi bilmesi, kalitesi ve tecrübesiyle çok öne çıktığı, Sevilla'nın da bu transfer için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

Sevilla'dan sürpriz Falcao atağı! Monchi ilk sıraya yazdı

Galatasaray, La Liga, Sevilla, Falcao, Spor

YORUMLAR(4)
MESSİ:hadi inşallah
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İSTFB:DİEGO RİBAS . Falcao gs den teklif alınca beni aradınoa Türkiye de Fenerbahçe dıında hiç bir takımda oynamaması gerektiğini söyledim. O da oynamaya gitmiyorum zaten dedi. :))
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ÖMERSİN GS:MONÇİ MURİÇİ ALSIN. O FALCAO''dan DAHA BÜYÜKMÜŞ YA. FENEVLİLEV ÖYLE DİYOV. HATTA YANINDA EMRE BOL BOLU DA GÖTÜRSÜN. BOL BOL ÖVSÜN MIRIÇİ. :))))))))))) TABUTUNU KOYSALAR SAHAYA MURİÇE BİN BASAR ((((((( FALCAOoooo. . . )))))))))
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ACUNBABADEULAN:KESIN BIZDEN ORAYA GİDİNCE GOL KRALI OLUR. HEP ÖYLE OLUOLAR ÇÜNKÜ
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