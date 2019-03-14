Sevilla'nın Yıldız İsmi Joaquín Correa, Cristiano Ronaldo'nun Eski Sevgilisini Kaptı

2016 yılında Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Desire Cordero Ferrer, Sevilla'nın yıldızı Joaquin Correa ile ilişki yaşamaya başladı. 2014 yılında ülkesinde Miss Universe İspanya 1.si seçilen Desire Cordero Ferrer pozlarıyla Instagram'ı salladı.
2015 YILINDA MİSS UNİVERSE'DE İLK 10 ARASINA GİRMİŞTİ
Desiree Cordero Ferrer, 2015 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasında ilk 10 arasına girmişti. İspanyol mankenin Instagram hesabında toplam 197 bin takipçisi bulunuyor.
(Sporx)
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