14 Mart 2019, 22:09
»»

Sevilla'nın Yıldız İsmi Joaquín Correa, Cristiano Ronaldo'nun Eski Sevgilisini Kaptı

İspanya Liginde Sevilla forması giyen Joaquín Correa, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero Ferrer, ile aşk yaşamaya başladı.

2016 yılında Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Desire Cordero Ferrer, Sevilla'nın yıldızı Joaquin Correa ile ilişki yaşamaya başladı. 2014 yılında ülkesinde Miss Universe İspanya 1.si seçilen Desire Cordero Ferrer pozlarıyla Instagram'ı salladı.

2015 YILINDA MİSS UNİVERSE'DE İLK 10 ARASINA GİRMİŞTİ

Desiree Cordero Ferrer, 2015 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasında ilk 10 arasına girmişti. İspanyol mankenin Instagram hesabında toplam 197 bin takipçisi bulunuyor.

(Sporx)

Instagram, İspanya, Sevilla, Cristiano Ronaldo, Spor


YORUMLAR (4)
EZGİM BENİM: Ezgicim senin gibi birisini arıyorum balık etli nasıl ulaşabilirim size ev araba önemli değil bendede var onlar
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DÜŞÜNÜR: Ronaldonun artıklarını yesin
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
EZGİ YAŞ 22: Bundan eksiğim yok,biraz fazlam var..220 kiloyum...evim arabam var..koca arıyorum..
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
ALİ : Sirayalan
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz