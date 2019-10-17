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Sevilla, Radamel Falcao'ya talip oldu!

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşmak için aylarca uğraştığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 maçta 1 kez ağları havalandırmıştı. Forvet arayan İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'da bekleneni veremeyen yıldız isme talip oldu.

17.10.2019 19:54

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan kadrosuna katarak büyük sükse yaptığı Radamel Falcao hakkındaki transfer iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. İspanyolların ünlü futbol dergisi Don Balon, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Kolombiyalı golcünün La Liga yolcusu olduğunu öne sürdü.

Yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla bu sezon 5 maçta 1 gol attı.

MONCHİ İSTİYOR

Dergiye ait internet sitesinden paylaşılan haberde Luuk de Jong, Munir El Haddadi, Munas Dabbur ve Chicharito'nun sergilediği performanstan yeterince memnun olmayan Sevilla yönetiminin devre arasında kadrosunu bir forvetle güçlendirmek istediği yazılırken Endülüs kulübünün sportif direktörü Monchi'nin kafasındaki ismin Falcao olduğu belirtildi.

(Fanatik)

Sevilla, Radamel Falcao'ya talip oldu!

Radamel Falcao, Galatasaray, Sevilla, Falcao, Spor

YORUMLAR(1)
ASLANSARAY:satalim 50 milyon evroya.
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