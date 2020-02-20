Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu

Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla 'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı. Sevilla'dan yapılan açıklamada, takımın yardımcı kaptanları arasında yer alan Portekizli savunmacının transferi konusunda Çin ekibi Wuhan Zall ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
SEVİLLA'DA 167 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sevilla'da 2013'ten bu yana 167 karşılaşmada forma giyen takımın tecrübeli isimlerinden 31 yaşındaki Carriço, futbol kariyerini koronavirüsün ortaya çıktığı karantina altındaki Çin'in Vuhan kentinin takımı Wuhan Zall'da sürdürecek. 22 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Süper Ligi, koronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti.
TOPLAM 2 BİN 128 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçti. Koronavirüs salgınında toplam 2 bin 128 kişi yaşamını yitirdi.