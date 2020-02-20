Haberler » Spor » Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu - Spor

Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu

Sevilla'nın 31 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Carriço, Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall'a transfer oldu.

20.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:03

Çin Süper Ligi ekiplerinden Zall, temsilcisi 'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı. Sevilla'dan yapılan açıklamada, takımın yardımcı kaptanları arasında yer alan Portekizli savunmacının transferi konusunda Çin ekibi Wuhan Zall ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SEVİLLA'DA 167 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sevilla'da 2013'ten bu yana 167 karşılaşmada forma giyen takımın tecrübeli isimlerinden 31 yaşındaki Carriço, futbol kariyerini koronavirüsün ortaya çıktığı karantina altındaki Çin'in Vuhan kentinin takımı Wuhan Zall'da sürdürecek. 22 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Süper Ligi, koronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti.

TOPLAM 2 BİN 128 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçti. Koronavirüs salgınında toplam 2 bin 128 kişi yaşamını yitirdi.

Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Sevilla, Wuhan, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 16:05:00