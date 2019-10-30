Sevim Ak, yeni romanında bir gencin hayata ve aileye dair sorularına eşlik ediyor!

Yeni romanı Sirk Kızı'nda geçmişinin eksik parçalarını tamamlayarak geleceğe doğru yürüyen "sirk kızı"nın öyküsünü anlatırken, bir gencin hayata ve aileye dair sorularına eşlik ediyor. Kitap 11 yaş ve üstü tüm çocuklar için Can Çocuk raflarında!

Trende kimse onun sesini duymak istemiyordu. Şu yerel gazete satan kızın ünlediği sorular hiç bitmez miydi? Oysa yolcular onun ne adını biliyorlardı, ne de hikâyesini.

Ne belediyenin çocuk koruma

evinde kaldığını, ne de bunca yüksek sesli sorunun arasında, asıl hangisinin cevabını aradığını: Annesine ve babasına ne olmuştu?

Bir gün geri dönecekler miydi?.. Hayat onu yüzüstü bırakmamış, dertlerin yanında iyi insanlarla da buluşturmuştu. Peki ya bundan sonra? Derken, bir gün gazetede o haberi gördü. Cevap, arkasında bambaşka bir hikâyeyle gelmişti. Bir çocukluğun hayallerle karışık anıları, bir sirkin "tıngır mıngır" yankılarıyla birlikte...

" Hayat sürprizlere gebedir, derler. Yeni bir altüst oluş yaşayacağım o çok gecikmiş haberin gelişini henüz bilmiyordum. Annem, 'Bir şeyi ne kadar çok istersen, gerçekleşme şansı o kadar yüksek olur,' derdi. Keşke kendimle ilgili bir haberi gazetede görmeyi o kadar içten istemeseymişim! "

Sevim Ak Samsun'da doğan Sevim Ak, 1976'da Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra, yirmi beş yıl Heybeliada Sanatoryumu'nda ve özel kliniklerde çalıştı. Yazma tutkusu öğrencilik yıllarına uzanan Sevim Ak'ın ilk öyküsü 1985'te, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekinde yayımlandı. İlk çocuk kitabı Uçurtmam Bulut Şimdi (1987), yayımlandığı yıl Akademi Kitabevi Çocuk Edebiyatı Öykü Ödülü'nü kazandı. Düşlere Sobe adlı çocuk oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Horoz Adam ve Korsan adlı kitabından aynı adla uyarlanan oyun da Ankara Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. Horoz Adam ve Korsan, aynı zamanda Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kitapları Kurulu'nun (IBBY) "Engelli Çocuk ve Gençlere Dair Göze Çarpan Kitaplar" kataloğuna seçildi. 2000-2007 arasında, İLKYAR Vakfı'nın Gezici Projeleri kapsamında, ODTÜ'nün desteğiyle 160 yatılı bölge okulu ve 30 köy okulunda gerçekleştirdiği öykü okuma ve yazma etkinliklerindeki anı ve izlenimlerini, Güneşin Çocukları adlı kitapta topladı. Çocuklar için otuzdan fazla kitap kaleme aldı. Kitapları çeşitli dillere çevrildi. Kırık Şemsiye adlı resimli öykü kitabı, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD) tarafından 2006 yılının En İyi Resimli Kitabı seçildi. 2009'da Astrid Lindgren Anma Ödülü, 2012'deyse Hans Christian Andersen Ödülü gibi çocuk edebiyatının Nobel'i kabul edilen, iki prestijli ödüle aday gösterildi. Televizyon çocuk programları için senaryolar, Leylek Kardeş adlı animasyon dizi için öyküler yazdı. Çocukların sorunları üzerine düşünürken kendini hep yeni bir kitabın içinde bulan Sevim Ak, İstanbul'da yaşıyor.