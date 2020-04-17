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Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 8 bin maske üretimi yapılıyor

Maske üretiminden görüntü İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın incelemelerde bulunması Yılmaz ile röportaj - KahramanmaraşKahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 8 bin maske üretimi yapılıyor.

17.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:52
Maske üretiminden görüntü
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın incelemelerde bulunması
Yılmaz ile röportaj - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 8 bin maske üretimi yapılıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, üretilen maskelerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyacı karşıladığını söyledi.
Virüs sonrası meslek liselerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Birçok meslek lisemiz adeta fabrika gibi çalışmaya başladı. Bu okulumuzdaki üretimle neredeyse bölgemizdeki önemli bir açığı kapatıyoruz. İlimizde bulunan bir diğer meslek lisemiz Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de dezenfektan üretimi yapıyor." dedi. Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 8 bin maske üretimi yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Dulkadiroğlu, Cemal Yılmaz, Güncel
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