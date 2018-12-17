Sevimi Kedi İçin İtfaiye Seferber Oldu

Marmaris
'te ayağına demir saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süren çalışmanın ardından yaralı kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.
Marmaris'te ayağına demir saplanan kedi için Muğla
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Marmaris İtfaiye
Amirliği Armutalan
Mahallesi 517 sokakta ayağına demir saplanan kedi olduğu ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yaralı kedinin patisini demirden kurtardı. Yaralı kedi, Marmaris Belediyesi
Veteriner ekibine teslim edildi. - MUĞLA
Muğla,Marmaris,İtfaiye
Kaynak: İHA