Sevimli dost babür, tedavi bekliyor

Sevimli dost Babür, tedavi bekliyorİzmir'in Konak ilçesinin Basmane semtinde, sokakta yaşayan Babür adlı köpek, geçirdiği trafik kazası nedeniyle dişleri olmadığı ve alt çenesini kullanamadığı için esnafın verdiği yumuşak gıdalarla besleniyor. Babür'e sahip çıkan hayvan severler, zavallı köpeğin zaman zaman ağrı çektiğini söyleyerek gönüllü bir veteriner tarafından tedavi edilmesini istiyor.Basmane'nin sevimli maskotu haline gelen Babür, esnafın sevgisiyle yaşıyor. Yıllardır aynı yollarda dolaşan, esnafların ve taksicilerin baktığı Babür, dişleri olmadığı için zor besleniyor. Basmane'deki 9 Eylül Meydanı'nda gazete bayiliği yapan Mehmet Güven, Babür'ü yaklaşık 6 yıldır tanıdıklarını söyleyerek her sabah birlikte otellere gazete dağıttıklarını söyledi. Uysal bir köpek olan Babür'ün yıllar önce trafik kazası geçirdiğini söyleyen Güven, çenesinden yaralanan hayvanın zaman zaman ağrılar içinde olduğunu anlattı. Güven, Bu köpek 6 yıldır burada. Karşıdaki Basmane çukurunda duran bekçi getirdi bu köpeği. Daha sonra orada inşaat başlayınca bekçi gitti ve köpeğe biz bakmaya başladık. Araba mı çarpmış yoksa vurmuşlar mı bilmiyorum. Tanıdığımızdan beri çenesi böyle. Evden ciğer, tavuk, salam, sosis gibi yumuşak gıdalar getirip veriyoruz. Dişleri olmadığı için hiçbir şeyi çiğneyemiyor. Direk yutuyor. Ağzının kenarlarında iki üç dişi var. Birkaç kişi gelip, çenesini yaptırırız, dedi. Gelen gitti. 8 yaşında vardır. Sabahları otellere gazete dağıtıyorum. Benimle beraber dolaşıyor dedi.Sevimli dostları Babür'ün tedaviye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Güven, Bazen dişi apse yapıyor, şişiyor ve patlıyor. O zaman Konak Belediyesi ekipleri bakımını yapıp tekrar buraya bırakıyor. Ama kalıcı bir tedavi için çenesinin yapılmasını istiyoruz diye konuştu. Bilgisayarcıda çalışan Cemal Kocakahya da işe geldiği her sabah Babür ile selamlaştıklarını belirterek şunları anlattıBabür buranın maskotu gibi oldu. Her sabah beni görüp selam veriyor. Çok akıllı. Bir kere seveni unutmuyor. Elini uzat dediğimizde patisini uzatıyor. Bazen acısı, ağrısı oluyor. O zaman agresifleşiyor. Alt çenesinde problem var. Tedavi edilmeli. Burnunu yalayamadığı için kuruyor. Besinleri ısırarak kesip parçalayamıyor. Hep aynı şeyleri yiyor. Daha çok yumuşak şeyler tüketebiliyor. Eğer mümkünse çenesi tedavi edilsin. Düzgün beslenemediği için iyice zayıfladı.