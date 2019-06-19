19.06.2019 13:54
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Sevimli Dostlar Filmi

Sevimli Dostlar Filmi

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Lilli Susewind isimli 11 yaşındaki genç bir kızın hayvanlarla konuşabilmek gibi özel bir yeteneği vardır fakat bu yeteneğinin ailesinin haricinde kimsenin bilmemesi gerekmektedir. Özel yeteneği nedeniyle zor zamanlar yaşayan Lilli, yaşanan son olayların ardından ailesi ile birlikte başka bir yere taşınmak zorunda kalır. Ailesini taşınmaya ikna eden Lilli, yeni evinde yeni bir hayata başlar. Genç kız bu sefer her şeyin kontrolü altında olacağına ve bu sırrı kendine saklayacağına söz verir. Ancak yaşananlar pek de onun düşündüğü gibi olmaz. Bir hayvan hırsızının, yerel bir hayvanat bahçesinde bulunan bebek fil Ronnyi’yi kaçırdığını öğrenen Lilli, vakit kaybetmeden harekete geçer. Ronni’yi ve diğer hayvanları ne olursa olsun kurtarmaya kararlı olan Lilli, yeni sınıf arkadaşı Jess ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.


Yönetmen: Joachim Masannek
Senaryo: Matthias Dinter, Beate Fraunholz, Betty Platz
Oyuncular: Peri Baumeister, Aylin Tezel, Christoph Maria Herbst, Tom Beck, Meret Becker, Daniel Zillmann, Malu Leicher, Daniel Wiemer, Arved Birnbaum, Michelle Monballijn, Felice Ahrens, Aaron Kissiov, Yoran Leicher, Valentina Leone, Tim Kopke, Lily Scott Kembal, Steffen Will, Asta Roussel, Kalle Junior, Fleur Steffens, Brice Willems, Charlotte Götz, Lotte Diry
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Little Miss Dolittle/ Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer
Yapımcı Firma: Dreamtool Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Genç, Sinema

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