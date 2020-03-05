Sevimli Evcil Hayvanlar Filmi

Köpek Jerry, şımarık kedi Mandy ve şövalye papağan Frank üç yakın arkadaştır. Üç arkadaş evde tamamen yalnız kaldıklarında uzun süredir düşündükleri bir şey gerçekleştirmeye karar verir. Sahipleri, işe gittiği zaman hayvanlarının yaptığı her şeyi, en komik halleri Tv
'de izlemektedir. Durum böyle olunca üç arkadaş, hayvan krallığının en iyilerini belirlemek için bir yarışma düzenlemeye karar verir. Yarışamada, hayran krallığının en çılgınından en evciline, en komiğinden en uysalına kadar birçok değerlendirme yapılacaktır ve üç arkadaş yarışmayı kazanmada oldukça iddialıdır.Yönetmen:
Alex SebastianSenaryo:
BC FurtneyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Funny Pets 2Yapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
71 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
13.09.2019 Sevimli Evcil Hayvanlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.