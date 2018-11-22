Sevimli Görünselerde Evde Asla Beslememeniz Gereken 10 Tehlikeli Kedi Türü

22 Kasım 2018 Perşembe 18:32



22 Kasım 2018 Perşembe 18:32

Kediler bizim en sevimli, tatlı, asil ve ponçik hayvan dostlarımız. Ancak kedilerin de henüz evcilleştirilememiş ve evde beslenenlerden farklı olan yabani türleri var. Yabani kedi derken; aslandan, kaplandan, leopardan falan bahsetmiyoruz. Bildiğimiz kedi türlerinden bunlar.Ancak bildiğimiz kedilere göre biraz daha vahşi, büyük ve güçlüler. Birçoğunun soyu da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Her ne kadar yabani olsalar da sevimliliklerinden hiçbir şey kaybetmemişler. Yine de dağda, taşta, doğada bu kedilerden biriyle karşılaşırsanız hemen oradan uzaklaşmakta fayda var.Videoya geçmeden önce hergün yayınladığımız bu tür videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.Hadi zaman kaybetmeden videmoza geçelim.