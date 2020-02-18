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Sevimli kedi "Garfield" çocuklarla buluşuyor

Yüreğir Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında ilçedeki çocukları, "Garfield Trafikte" isimli oyunla buluşturuyor.

18.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:30Sevimli kedi
Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında ilçedeki çocukları, " Trafikte" isimli oyunla buluşturuyor.

Yel Değirmeni Tiyatrosu oyuncuları "Garfield Trafikte" isimli çocuk oyunu ile 20 Şubat Perşembe günü saat 09.00'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, onları tiyatro ile buluşturmak amacıyla tiyatro ekibini Yüreğir'e davet ettiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Garfield Trafikte' çocuklarımızın keyifle izleyeceği, trafik kurallarını eğlenerek öğrenecekleri harika bir oyun. Kültürel faaliyetler anlamında Yüreğir'de ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler ilçemizde artarak devam edecek. Bütün çocuklarımızı 20 Şubat Perşembe günü saat 09.00'da Yüreğir Kültür Merkezimize bekliyorum" şeklinde konuştu.

Ücretsiz olarak sahnelenecek oyun çocukların bildikleri trafik kurallarını sevimli kedi Garfield'in de tembelliğinden yola çıkarak anlatıyor. 'Garfield Trafikte' müzikleri, dansları, eğitsel ve interaktif yönü ile büyük beğeni topluyor. - ADANA

Yüreğir Kültür Merkezi, Garfield, Yüreğir, Güncel

Kaynak: İHA

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