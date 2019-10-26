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Sevimli kedinin drone merakı

Maltepe Sahili'nde drone ile çekim yapan ekibin yanına gelen meraklı bir kedinin drone ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

26.10.2019 09:55
Maltepe Sahili'nde drone ile çekim yapan ekibin yanına gelen meraklı bir kedinin drone ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli kedi droneun pervanelerine sürekli vurarak onu döndürmeye çalıştı.
Sevimli ve bir o kadar meraklı kedi Maltepe sahilinde drone ile çekim yapan ekibin yanına gelerek, pervanelerine vurup oyun oynadı. Çekim yapan ekip kedinin drone merakını görünce çekimi bırakıp kedi ile ilgilendi. Kedinin drone pervanelerine vurarak oynaması renkli görüntüler oluştururken, çekim ekibinden bir kişi ise kedi ile beraber pervanelere vurarak oyununa eşlik etti. Dakikalarca süren sevimli oyunda kedi kimi zaman vurduğu pervana hızla döndüğünde panikleyerek geri çekildi.
(İHA)
Sevimli kedinin drone merakı

Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA


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