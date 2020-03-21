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Sevimli köpekler yuva arıyor

Can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi'nin koruma altına aldığı sahipsiz köpekler sıcak bir yuva arıyor.

21.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:00
Sevimli köpekler yuva arıyor
Can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi'nin koruma altına aldığı sahipsiz köpekler sıcak bir yuva arıyor.

Aliağa Belediyesi Veterinerliğinde bakımı gerçekleştirilen anne ve yavru köpek, hayvansever vatandaşlar tarafından sahiplenilmeyi bekliyor. Sahipsiz köpekler yaklaşık 1,5 ay önce İZBAN Aliağa istasyonunda vatandaşların ihbarı üzerine Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veterinerlik Birimi tarafından koruma altına alındı. Sevimli can dostların ilk aşıları yapılarak beslenmelerine devam ediliyor. Fino cinsi anne köpek 2,5 yaşında, erkek minik köpek ise 45 günlük.

Anne köpeğin yeni doğum yaptığı bir esnada vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine koruma altına alındığını belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Anne köpek 4 yavru dünyaya getirdi. Anne ile yavru köpekleri koruma altına aldıktan sonra gerekli aşıları ve beslemeleri yaptık. Bakımlarını itina ile gerçekleştirdik. Yavru köpeklerden 3 tanesini sahiplendirdik. Anne köpeğin kısırlaştırma işlemlerini yaptıktan sonra yavru köpekle birlikte sahiplendirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Aliağa Belediyesi, Aliağa, Anne, Güncel

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