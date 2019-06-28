28.06.2019 10:36
Haberler » Güncel » Haber

Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor

Kırıkkale'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.

Kırıkkale 'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Kırıkkale'de, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikasına gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Fabrikanın bahçesindeki çeşitli alanlara kap içerisinde yemek koyan işçiler, sevimli tilkinin önce gelmesini bekliyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde fabrikaya gelen tilki, karnını doyurup geri gidiyor. İşçiler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.
(Hasan Ay/İHA)Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
Kaynak: İHA
Kırıkkale , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:33 Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
12:32 TOKİ'nin Silivri'de yaptığı konutlar için kura çekimi yapıldı
12:32 14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede
12:32 "Solhan'daki öğretmenler ve eğitimciler" adlı kitap tanıtıldı
12:30 Zonguldak Belediyesi 'halk günü' uygulaması başlatıyor
12:30 Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti
12:30 14 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE