Sevinç Baysal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR SEFERİHİSAR belediye başkan adayı olan Sevinç Baysal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Sevinç Baysal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR SEFERİHİSAR adayı Sevinç Baysal kimdir? BTP İZMİR SEFERİHİSAR adayı Sevinç Baysal yüzde kaç oy aldı?

Sevinç Baysal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR SEFERİHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Sevinç Baysal SEFERİHİSAR ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. SEFERİHİSAR ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Sevinç Baysal adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.