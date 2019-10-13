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- Sevinç gözyaşları ile Tel Abyad'daki evine döndü

- Sevinç gözyaşları ile Tel Abyad'daki evine döndüTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, 6 yıl sonra sevinç gözyaşları ile Tel Abyad'daki evine döndü.

13.10.2019 19:02
- Sevinç gözyaşları ile Tel Abyad'daki evine döndü
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, 6 yıl sonra sevinç gözyaşları ile Tel Abyad'daki evine döndü.
Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, 6 yıl sonra Tel Abyad'daki evine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan asker, "6 yıl sonra Tel Abyad'a döndük, terör örgütlerinden kurtardık" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, 5 gün önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugün Tel Abyad'ı PKK/YPG terör örgütünden geri almıştı.
- Sevinç gözyaşları ile Tel Abyad'daki evine döndü

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Kaynak: İHA

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