Sevinçlerini Kaymakam Duru ile Paylaştılar

Kaynak: İHA

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası voleybol turnuvasında Kula birincisi ve Manisa 2'ncisi olan Yunus Emre Anadolu Lisesi erkekler voleybol takımını makamında ağırladı.Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası voleybol A kategorisi genç erkekler voleybol turnuvasında Kula'da birinci ve Manisa'da il 2'ncisi olan Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi voleybol takımı, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Turnuva hakkında Kaymakam Duru'ya bilgiler veren öğrenciler, iyi mücadele etmelerine rağmen final müsabakasında aldıkları tek mağlubiyetle il birinciliğini kıl payı kaçırdıklarını vurguladı.Ziyaretten ve öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, bu tür turnuvaların öğrenciler arasında birlik beraberliği ve öğrencilerin takım oyunu eşliğinde spora bakış açılarını geliştirdiğini söyledi. Kula'daki okullara arasından hiç mağlubiyet almadan Manisa'daki müsabakalara giden ve final müsabakasında aldıkları tek mağlubiyetle il ikincisi olan voleybolcuları tebrik eden Kaymakam Duru, öğrencilerin başarılarının devamını diledi. - MANİSA