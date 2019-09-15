Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ile, "Bir Baba Hamlet" adlı oyunlarını sergilemek için İzmir'e gitti. Bir yerde arkadaşıyla oturan Çoruh, bu sırada caddeden geçen bir sürücü bilinçli olarak sokaktaki köpeklerin üzerine sürdü. Bu duruma tepki gösteren Şevket Çoruh ve arkadaşı sürücü ve yanındakilerin saldırısına uğradı. Kişisel Twitter hesabından saldırıyı duyuran Çoruh, "Canımızı zor kurtardık" paylaşımını yaptı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Olayın karakola taşınmasının ardından Çoruh oyuncu Şevket Çoruh saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram sayfasında bu görüntüleri yayınlan Çoruh; İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet'in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" açıklamasında bulundu. Görüntülerde bir kişinin sokak hayvanlarına duba fırlattığı da dikkat çekti.