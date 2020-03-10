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Şevket Kazan 2012 yılında ölümü böyle anlatmıştı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Bakanlardan 86 yaşındaki Şevket Kazan Rize'de katıldığı cenaze töreninde ölümü anlatmıştı.

10.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:29
Şevket Kazan 2012 yılında ölümü böyle anlatmıştı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Bakanlardan 86 yaşındaki Şevket Kazan Rize 'de katıldığı cenaze töreninde ölümü anlatmıştı.

Bugün son yoluculuğuna uğurlanacak olan Eski Bakan Şevket Kazan Rize'de Kasım 2012'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı, eğitimci Mehmet Kazdal'ın Muradiye Beldesi'ndeki cenazesine katılmış, burada ölümün ne olduğunu anlatmıştı.

Kazan katıldığı cenaze töreninde ölüm hakkında "Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) iki nasihatçiden bahsediyor; birisi konuşur, diğeri susar. Konuşan Kuran'dır, susan da Kuran'a göre yaşayıp dünyaya veda edendir. Büyüklerden biri nasihat ederken şöyle diyor. 'Oğlum ibret olarak 2 sahneye bak. Birisi dünyaya gelene bak, öbürü dünyadan gidene. Dünya'ya geldiği zaman insan etrafındakiler oğlan oldu, kız oldu diye bayram yapıyor ama bebek ağlayarak geliyor. Birde dünyadan gidişine bak. Sen dünyadan giderken arkandan ağlıyorlar. 'Eyvah, bizi bıraktı gitti' diyorlar. İşte o zaman sen gülerek öldün ise dünya hayatının manasını yaşamışsındır evladım' ifadelerini kullanmıştı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler : Şevket Kazan, Rize, Güncel
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