Şevket Kazan 2012 yılında ölümü böyle anlatmıştı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Bakanlardan 86 yaşındaki Şevket Kazan Rize'de katıldığı cenaze töreninde ölümü anlatmıştı.
10.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:29
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Bakanlardan 86 yaşındaki Şevket Kazan Rize 'de katıldığı cenaze töreninde ölümü anlatmıştı.
Bugün son yoluculuğuna uğurlanacak olan Eski Bakan Şevket Kazan Rize'de Kasım 2012'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı, eğitimci Mehmet Kazdal'ın Muradiye Beldesi'ndeki cenazesine katılmış, burada ölümün ne olduğunu anlatmıştı.
Kazan katıldığı cenaze töreninde ölüm hakkında "Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) iki nasihatçiden bahsediyor; birisi konuşur, diğeri susar. Konuşan Kuran'dır, susan da Kuran'a göre yaşayıp dünyaya veda edendir. Büyüklerden biri nasihat ederken şöyle diyor. 'Oğlum ibret olarak 2 sahneye bak. Birisi dünyaya gelene bak, öbürü dünyadan gidene. Dünya'ya geldiği zaman insan etrafındakiler oğlan oldu, kız oldu diye bayram yapıyor ama bebek ağlayarak geliyor. Birde dünyadan gidişine bak. Sen dünyadan giderken arkandan ağlıyorlar. 'Eyvah, bizi bıraktı gitti' diyorlar. İşte o zaman sen gülerek öldün ise dünya hayatının manasını yaşamışsındır evladım' ifadelerini kullanmıştı. - RİZE
Bugün son yoluculuğuna uğurlanacak olan Eski Bakan Şevket Kazan Rize'de Kasım 2012'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı, eğitimci Mehmet Kazdal'ın Muradiye Beldesi'ndeki cenazesine katılmış, burada ölümün ne olduğunu anlatmıştı.
Kazan katıldığı cenaze töreninde ölüm hakkında "Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) iki nasihatçiden bahsediyor; birisi konuşur, diğeri susar. Konuşan Kuran'dır, susan da Kuran'a göre yaşayıp dünyaya veda edendir. Büyüklerden biri nasihat ederken şöyle diyor. 'Oğlum ibret olarak 2 sahneye bak. Birisi dünyaya gelene bak, öbürü dünyadan gidene. Dünya'ya geldiği zaman insan etrafındakiler oğlan oldu, kız oldu diye bayram yapıyor ama bebek ağlayarak geliyor. Birde dünyadan gidişine bak. Sen dünyadan giderken arkandan ağlıyorlar. 'Eyvah, bizi bıraktı gitti' diyorlar. İşte o zaman sen gülerek öldün ise dünya hayatının manasını yaşamışsındır evladım' ifadelerini kullanmıştı. - RİZE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şevket Kazan 2012 yılında ölümü böyle anlatmıştı
Etiketler : Şevket Kazan, Rize, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti
Güncel
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu
Güncel
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı
Güncel
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı