Şevket Kazan son yolculuğuna yarın uğurlanacak
Şevket Kazan son yolculuğuna yarın uğurlanacak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Çok sevdiğimiz, çok büyük hizmetleri geçen bir abimizdi" "Kendisine Cenabı Hak'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyoruz" Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da...
09.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:20
Şevket Kazan son yolculuğuna yarın uğurlanacakSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Çok sevdiğimiz, çok büyük hizmetleri geçen bir abimizdi""Kendisine Cenabı Hak'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyoruz"
ANKARA - Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kazan'ın son yolculuğuna yarın uğurlanacağını açıkladı.Milli Görüş Hareketinin öncü isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şevket Kazan hayatını kaybetti. Haberi alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hastaneye geçti. Çıkışta bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Allah rahmet eylesin. Şevket Abimiz rahmeti rahmana yürüdü. Uzun bir zamandır yoğun bakımdaydı. Çok sevdiğimiz, çok büyük hizmetleri geçen bir abimizdi. Kendisine Cenabı Hak'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyoruz. Allah mekanını cennet etsin inşallah" dedi.Temel Karamollaoğlu, Şevket Kazan için yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenleneceğini, naaşının Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verileceğini belirtti.
ANKARA - Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kazan'ın son yolculuğuna yarın uğurlanacağını açıkladı.Milli Görüş Hareketinin öncü isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şevket Kazan hayatını kaybetti. Haberi alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hastaneye geçti. Çıkışta bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Allah rahmet eylesin. Şevket Abimiz rahmeti rahmana yürüdü. Uzun bir zamandır yoğun bakımdaydı. Çok sevdiğimiz, çok büyük hizmetleri geçen bir abimizdi. Kendisine Cenabı Hak'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyoruz. Allah mekanını cennet etsin inşallah" dedi.Temel Karamollaoğlu, Şevket Kazan için yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenleneceğini, naaşının Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verileceğini belirtti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şevket Kazan son yolculuğuna yarın uğurlanacak
Etiketler : Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Şevket Kazan, Politika
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