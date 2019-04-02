Şevket Kırca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ÇATALCA belediye başkan adayı olan Şevket Kırca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ÇATALCA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Şevket Kırca isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ÇATALCA adayı Şevket Kırca kimdir? BTP İSTANBUL ÇATALCA adayı Şevket Kırca yüzde kaç oy aldı?

Şevket Kırca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ÇATALCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Şevket Kırca ÇATALCA ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. ÇATALCA ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Şevket Kırca adlı BTP adayı toplamda 73 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ÇATALCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.