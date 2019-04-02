Şevket Tamaç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Şevket Tamaç oldu. BTP adayı Şevket Tamaç, Bursa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bursa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Şevket Tamaç ile ilgili seçim sonuçları ve Bursa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Şevket Tamaç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bursa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bursa aday yarışı ve Bursa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bursa Seçim Bilgileri

Bursa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bursa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bursa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şevket Tamaç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Şevket Tamaç, Bursa yarışında % 0,20 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Şevket Tamaç toplamda 3.545 adet oy sayısına ulaştı.

Şevket Tamaç Kimdir?

Şevket Tamaç, İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Bursa 'da yaşayan Tamaç, evlidir.

Şevket Tamaç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP Bursa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.