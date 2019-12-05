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Sevkiyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir markete ürün getiren sevkiyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

05.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:23Sevkiyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı
'ın ilçesinde bir markete ürün getiren sevkiyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 59 ZB 772 plakalı kamyon sürücüsü Fatih Baycan, mal yüklemek üzere bir market önüne park etti. Asfalt yolda ürünlerini boşaltan Baycan, bir anda yolun çökmesi sonucu kamyonun mahsur kaldığını belirtti. Mahsur kalan araç kamyon şoförü ve çevredekilerin yardımı ile bulunduğu noktadan kurtarıldı.

"Kendi çabalarımızla kurtardık"

Etrafta herhangi bir uyarı tabelası olmadığını da söyleyen Fatih Baycan, "Kapaklı'da bir markete mal getirdim. Arabam, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı. Yetkililere sesleniyorum; burada herhangi bir uyarı levhası yok. 1 saatlik uğraş sonucu arabamızı kendi çabalarımızla bulunduğu yerden çıkardık. Yol şu an bozuk vaziyette. İnşallah başka kimse mağdur olmaz" dedi. - TEKİRDAĞ

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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