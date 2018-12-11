Sevmediğim Youtuber ! Sevgilim Var mı ? (#sorucevap)

11 Aralık 2018 Salı 16:05



11 Aralık 2018 Salı 16:05

Merhaba Arkadaşlar! Uzun zamandır çok istediğiniz Soru - Cevap videosu geldi! Sevmediğim Youtuberdan, sevgilim olup olmadığına, Youtube'a para için mi başladığımdan, troll videosu çekerken beni kimse tanımıyor muya kadar bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştım! Soruları cevaplarken hem keyif aldım hem de birazcık terledim! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )Beni İnstagram'dan da Takip Edin: www.instagram.com/araskarafil