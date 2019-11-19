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'Sevmekten Öldü Desinler' tiyatro severlerle buluşuyor

Sezonun en çok konuşulan oyunlardan olan 'Sevmekten Öldü Desinler', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

19.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:43'Sevmekten Öldü Desinler' tiyatro severlerle buluşuyor

Sezonun en çok konuşulan oyunlardan olan 'Sevmekten Öldü Desinler', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

koltuğunda Ebru Kara'nın oturduğu müzikli oyunun başrollerini; Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı paylaşıyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı anti-melodram tarzındaki oyun, İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanıyor. Özlenen Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara, biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha ile Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet'in şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerini anlatıyor.



Donald Trump, Yönetmen, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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