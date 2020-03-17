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Şevval Şahin'den cesur paylaşım

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Miami'de tatil yapan eski Türkiye güzel Şevval Şahin, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
Şevval Şahin'den cesur paylaşım



2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, üç yıldır birliktelik aşk yaşadığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'nden ayrıldıktan sonra Survivor Yiğit Marcus Aral'la aşk yaşadığını Snob Magazin ortaya çıkartmıştı.& ;







Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Şevval Şahin, Türkiye, Magazin

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