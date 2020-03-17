Şevval Şahin'den cesur paylaşım
Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Miami'de tatil yapan eski Türkiye güzel Şevval Şahin, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, üç yıldır birliktelik aşk yaşadığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'nden ayrıldıktan sonra Survivor Yiğit Marcus Aral'la aşk yaşadığını Snob Magazin ortaya çıkartmıştı.& ;
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Şevval Şahin, Türkiye, Magazin
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