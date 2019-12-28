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Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozarak sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan güzel oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabından uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Sarp Maden ile ilk fotoğrafını 11 yıl sonra paylaştı.

28.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:51 Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozarak sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın başrolünde yer alan Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp ile aşk yaşıyor. Yıllardır Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu.

11 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM

Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "11" notunu ekledi. Şevval Sam, fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.

MURAT VE ASLI'YA BENZETİLDİ

Şevval Sam ve sevgilisi Sarp Maden'in yıllar sonra çektirdikleri ilk pozları şimdilerde yollarını ayıran ünlü şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in bir dönem verdikleri poza benzetildi.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü sanatçı Leman Sam'ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kalan Şevval Sam'ın bu evliliğinden Tarık Emir adında bir oğlu var.

1993–1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı dizideki Deniz karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 2006 yılında yayınladığı Sek adlı albümle de müzik kariyerine ilk adımı atmıştır. Şevval Sam şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Ender Argun karakterine hayat veriyor.


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Kaynak: Diğer

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