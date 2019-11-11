Şevval Şam, göğüs dekolteli elbisesiyle büyük dikkat çekecek

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Ender Argun" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Şevval Şam, tercih ettiği elbiseyle yine dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor.

Ender ile Yıldız'ın işbirliğinin sürüklediği Yasak Elma dizisinin 56. yeni bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKECEK

Diziden paylaşılan fotoğraflarda göğüs dekolteli elbise tercih ettiği görülen Şevval Sam'ın bu durumu ekran başında büyük dikkat çekecek.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam,11 Kasım 1973, İstanbul, Türk oyuncu ve müzisyen. Sanatçı Leman Sam'ın kızıdır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu.