Şevval Sam'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı

Hem sesi hem de oyunculuğuyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Şevval Sam, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine "Günaydın" mesajı gönderdi. Sam'ın paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi, "Güneş gibisin" yorumları yapıldı.

ÖVGÜ DOLU MESAJLAR GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde 46 yaşına giren Şevval Sam yıllar geçtikçe güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bütün paylaşımları ilgiyle takip edilen Şevval Sam'a takipçileri övgü dolu mesajlar yağdırıyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Şevval Sam, son paylaştığı fotoğrafta ise sarı saten elbisesiyle adeta güneş gibi parlıyordu. Her fotoğrafı gibi Sam'ın bu fotoğrafı da binlerce beğeni aldı.

Şevval Şam'ın fotoğrafına gelen bazı yorumlar:

- Bu ne güzellik güzel genç anne



- Güneş gibisin

- Gözleri diyorum. Başka bir diyeceğim yok

- Ne giyse yakışan güzel kadın.

- Günaydın güneş gibi parlıyordu bir prenses.

YATAKTAKİ POZU OLAY OLMUŞTU

Şevval Sam'ın geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği seksi pozu da çok konuşulmuştu. Güzel oyuncunun bu fotoğrafı da takipçilerinden övgü dolu mesajlar almıştı.