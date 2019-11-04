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Şevval Sam'ın paylaştığı fotoğrafa takipçileri övgüler yağdırdı! Binlerce beğeni aldı

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği poz, takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

04.11.2019 21:08

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Ender Argun" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Şevval Sam, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

Şevval Sam'ın Instagram hesabından paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği poz, takipçileri tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Bırak şu dizileri, gel Ordu'da Karadeniz dizisinde oyna reytingler kırılsın.

- Ya sen ne güzel bir kadınsın.

- Asilliğin ve zarafetin simgesi kadın.

- Kadın çok güzel yaa, maşallah.

- Nasıl güzelsiniz, bayılıyorum tarzınıza.

- Harika bir kadınsın ve kalite sana yakışıyor.

- Maşallah size. Bu kadar güzel fotoğraf paylaşmayın. Allah esirgesin kem gözden.

- Sen mükemmel bir detaysın.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam,11 Kasım 1973, İstanbul, Türk oyuncu ve müzisyen. Sanatçı Leman Sam'ın kızıdır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu.

Şevval Sam'ın paylaştığı fotoğrafa takipçileri övgüler yağdırdı! Binlerce beğeni aldı

yasak elma dizisi, Şevval Sam, TV, Magazin


YORUMLAR (8)
İMAMOĞLU..:Menfaatine ülkeyi satacak insanlardan biri daha. .
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Anlaşılan buda açılma modasına uydu aç bir sen kaldın açmayan
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SAİD:Gıcık ve itici bir kadın igrenc
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PEHHH:hiç aynaya baktınmı birde erkeksin sen şimdi kıllı tüylü b işeysindirde ıyy öğğykk birde güzel kadını beğenmiyor hassbammm
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ADINIZI YAZIN:Kim la bu.
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RÖVAŞATA DURSUN:ŞEVVAL SAM
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4 4
BERBER METE:Tipe bak tipe tipine şarkı söylediğim.
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AVNİ:ben bu karıyı beyenmiyorum
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