Haberler » Magazin » Şevval Sam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı - Magazin

Şevval Sam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Ender" karakterini canlandıran güzel oyuncu Şevval Sam, Instagram hesabından diziyle ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

13.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:14

Sesi kadar oyunculuğuyla da dikkat çeken isimlerden biri olan Şevval Sam, hem dizide hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yasak Elma dizisinde "Ender" karakteriyle büyük bir kitlenin sevgisini kazanan güzel oyuncu, 1 hafta aradan sonra pazartesi günü yayınlanacak bölümle alakalı hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımıyla dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandıran Şevval Sam fotoğrafı, "Senaryo elimde! Ah bi bilseniz neler olacak!" notuyla paylaştı.

"ŞEVİM, SEN BİTANESİN"

Paylaşımın altına yorum yapan dizinin "Yıldız" karakteri Eda Ece'nin Şevval Sam sevgisi cümlelerine "Yerim seni seninle çalışmak da dost olmak da çok güzel Şevim! Sen bitanesin!" sözleriyle yansıttı.

TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Şevval Sam'ın söz konusu paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. İşte güzel oyuncunun paylaşımının altına yapılan yorumlardan bazıları:

- Ender yine nasıl yılanlıklar yapacak! Heyecanla bekliyoruz Şevval abla.

- Bir an önce başlasın heyecanla bekliyoruz.

- Heyecanla bekliyoruz.

- Aaaa dört gözle bekliyoruz Ender entrikalarınızı.

- Yaaa çok merak ediyorum.

- Merakla bekliyorum, gelsin pazartesi.

Şevval Sam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı

yasak elma dizisi, Şevval Sam, Instagram, Eda Ece, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

00:07  Şevval Sam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı - Magazin
21:28  Jennifer Lopez, derin göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! Ünlü Türk kadın oyuncu da beğendi - Magazin
19:04  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü - Magazin
17:50  Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı - Magazin
17:25  Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası'nda paylaştı - Magazin
16:03  Şarkıcı Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti - Magazin
13.01.2020 01:28:33