Şevval Sam, Talat Bulut'la Öpüşme Sahnesine İtiraz Etti

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut ve kavgalı olduğu rol arkadaşı Şevval Sam'a öpüşme sahnesi konunca gerilim sahnelere de yansıdı. Şevval Sam, Talat Bulut'la öpüşme sahnesine itiraz etti.

ÖPÜŞME SAHNESİNDE OYNAMADI

FOX'un 'Yasak Elma' dizisinde, taciz haberlerinden beri gerilim sürüyor. Geçen haftalarda Talat Bulut ile Şevval Sam'ın senaryoda yer alan öpüşme sahnesinde oynamadığı ortaya çıktı.

YAKINLAŞTIKLARI ANDA SAHNE ANİDEN BİTTİ

Talat Bulut'un set çalışanına "cinsel taciz" olayında yargı süreci boyunca kendisi hakkında sert açıklamalar yapan rol arkadaşı Şevval Sam'ı mahkemeye verdiği de bilinirken; "Yasak Elma"nın bir sahnesinde Halit (Talat Bulut) ile Ender (Şevval Sam) karakterlerinin yakınlaştıkları anda sahnenin aniden bitmesi dikkat çekti.

SAHNEYE İTİRAZ ETTİ

Senaryoda yazılmasına rağmen öpüşme sahnesinin Şevval Sam'ın itirazı nedeniyle çekilmediği setten gelen dedikodular arasında.