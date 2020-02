Seyahat acentelerine korona virüs darbesi

Korona virüs Çin'de ortaya çıkmadan önce Türkiye 'den Çin'e gitmek için bilet alan yolcular, biletlerini iptal etmek için acentelere başvuruyor. Türkiye seyahati yapmayı planlayan Çinli gruplar da biletlerini iptal ettiriyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç , "Vatandaşlar biletlerini her şekilde iptal edebilirler. Şirketten şirkete değişmekle birlikte ödedikleri ücretleri de bir ay içerisinde geri alabilirler" dedi.Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen korona virüs endişesi tüm dünyayı sardı. Virüs ortaya çıkmadan önce Çin ya da Çin'e yakın bölgelere gitmek için bilet alan yolcular biletlerini iptal ettirmeye başladı. Aynı şekilde Çin'den Türkiye'ye gelecek Çinli gruplar da biletlerini iptal ettiriyor. TÜRSAB Ege BTK Başkanı Kıvanç Meriç, Türkiye'den Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye seyahatin zaten ay sonuna kadar mümkün olmadığını, vatandaşların biletlerini iptal ettirip ücretlerini geri almalarında bir sorun yaşamayacağını belirtti.500 bin Çinli turist hedefi askıdaÇin'deki virüs sebebiyle Çin'den gelecek ziyaretçilerin tümünün biletlerini iptal ettirdiğini belirten Meriç, "Şubat ayının sonra kadar Çin'den Türkiye'ye gelecek grupların seyahatleri iptal oldu. Bu elbette gelir açısından zarar verecektir. Beklentimiz bu yıl, 500 bin Çinli turistin gelmesiydi. Bu rakamı tutturmamız düşük ihtimal" diye konuştu. Çin Hükümetinin, virüs krizi ortaya çıktığı andan itibaren acentelere 'para almayın' diye talimat verdiğini aktaran Meriç, "Bu sebeple acenteler müşterilerin hepsine mektup göndererek bilet parası vermemeleri, verdilerse paralarının iade olacağı konusunda bilgi verdi" dedi."Vatandaşlar biletlerini her şekilde iptal edebilirler"Geçtiğimiz günlere kadar prosedür gereği Türkiye'den Çin'e gidecek ziyaretçilerin bilet iptalinde ciddi bir problem olduğunu aktaran Meriç, "Örneğin müşteri seyahat paketi satın alıyor. Çin, bu seyahat paketinin sadece bir bölümünü teşkil ediyor. İptal etmek istiyor ama Çin, seyahat paketi içinde sadece bir bölümü kapsadığı için seyahat acenteleri prosedür gereği iptal işlemini uygulayamıyordu. Türk Hava Yolları uçuşları durdurunca bu sıkıntı ortadan kalktı. Vatandaşlarımız, seyahat paketinde Çin ya da Çin'e yakın ülkeler varsa paketlerini iptal edebiliyorlar. Cruise ile yapılan turlarda da iptal olma şansı yoktu ancak şu anda cruise da dahil olmak üzere bu tür tüm seyahatler iptal edilebiliyor. Vatandaşlar biletlerini her şekilde iptal edebilirler. Şirketten şirkete değişmekle birlikte ödedikleri ücretleri de bir ay içerisinde geri alabilirler" bilgisini verdi."Çok sayıda başvuru oldu"Ciddi bir oranda biletlerin iptal edilme durumunun söz konusu olduğunu vurgulayan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçen hafta çok sayıda başvuru oldu. Örneğin yaklaşık 20 gemi müşterisi vardı. 'Biletimizi iptal etmek istiyoruz ama acente bazı nedenlerden dolayı iptal etmiyor' diye geldiler. Acenteler de haklı nedenlerden dolayı iptal edemiyordu. Çünkü bu turlar uluslararası anlaşmalar gereği yapılıyor. Ancak şu anda zaten Çin'e uçuş yok. Hiçbir havayolu Çin'e uçmuyor. Ay sonuna kadar da uçuş olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla uçuş biletiniz, seyahat paketiniz varsa herhangi bir problem olmadan iptal edebilirsiniz. Paket içerisinde liman bölümü varsa da seyahati iptal edebiliyorsunuz.""Acenteler için ciddi bir darbe oldu"Korona virüsün turizm açısından belli yansımaları olacağını dile getiren Meriç, şöyle devam etti:"Düşünün ki kış dönemine giriyorsunuz ve pazar daraldı. Çin'den gelen belli bir müşteri portföyünü kaybediyorsunuz. Ekim ayı sonu, kültür turizminin düştüğü dönemdir. Bu açığı Çin, Uzakdoğu ile kapatmak isteyen acenteler için ciddi bir darbe oldu. Virüs, Çin Yeni Yılı dönemine denk geldi. Bu dönemde ciddi bir rezervasyon vardı. Bu sezonda özellikle Kapadokya, İstanbul ve İzmir gibi yerler, Çin'den iyi bir pay alıyordu. Ancak iptallerden dolayı pazar ciddi bir hasar almış durumda. Bu işin bir de diğer yönüne bakmak gerekiyor. Çin'de yurt dışına çıkamayan insanlar, yasak kalktığında bir yerlere gidecektir. Umarız mart ayından itibaren yasak kalkar ve beklediğimiz ziyaretçiyi katlayarak Çin pazarının parlayan yıldızı Türkiye'ye getirebiliriz." - İZMİR