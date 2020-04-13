Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının son bulmasının ardından Konya'da kent merkezine giriş ve çıkış denetimleri devam ediyor.

13.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:18
Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının son bulmasının ardından Konya 'da kent merkezine giriş ve çıkış denetimleri devam ediyor. Denetimlerde çocuğuna izin belgesi almadan ilçeden çıktığı için ceza yazılan bir kişi, "Ben komutana söyledim ailecek gideceğiz" diyerek kendini savundu.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 30 büyükşehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar 48 saat boyunca sessizliğe büründü. Yasağa büyük oranda uyulurken, izin belgesiz dışarı çıkanlar polis kontrol noktalarında durdurularak cezai işlem uygulanarak evlerine gönderildi. 48 saat boyunca Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin değişik noktalarında yaptığı uygulamada tek tek durdurulan sürücülerden 423 kişiye yasağı ihlal etmekten 43 bin 777 lira idari para cezası uygulandı. Gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezine giriş ve çıkış yasağı kararı kapsamında uygulama noktalarında polis ekipleri denetimlerine devam etti. Araçlar tek tek durdurularak seyahat belgeleri incelendi, belgesi olmayan veya eksik olan kişilere idari para cezası uygulandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Konya Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan sürücülerin kontrolleri tek tek yapıldı. Durdurulan sürücülerden R.Ü. Cihanbeyli'den geldiğini ve izin belgesinin olduğunu, Konya kent merkezine gitmek istediğini söyledi. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan incelemede ise araçta bulunan çocukların izni olmadığı belirlendi. Araçtan indirilen R.Ü, bir süre boyunca polis ekiplerine açıklama yapmaya çalıştı. Görevli polis memuru ise "Bana resmi evrak lazım ve bu evrağın içerisindeki içerik önemli benim için. Burada yolculuk yapacak şahısların isimleri yazması lazım, özellikle çocukların" diyerek bilgilendirme yaptı. Cezai işlem uygulanan R.Ü. ise, "Ben ilçedeki komutana söyledim. Ben ona söyledim ailecek gideceğiz. Biz oradakileri tekrar telefon ile arasak yeniden düzenleseler olmaz mı" diyerek kendini savunması dikkat çekti. Araçta bulunan R.Ü.'nün 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Konya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca 'Komutana söyledim ben' dedi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:17: Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 18:10: Yangından kurtarılan yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü - Haberler 18:09: Türkiye'de ilk Covid-19 Örnek Alma Seti Sakarya'da üretilmeye başlandı - Haberler 17:53: Resident Evil 3 (2020), İlk Beş Gününde 2 Milyon Sattı - Haberler 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum