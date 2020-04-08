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"Seyahat etme ve keşfetme özgürlüğümün olduğu günleri özlüyorum"

Ekranların zarif, başarılı ve güzel yüzü Ahu Orakçıoğlu, MAG Nisan sayısında yer alan #evdekal günlüğü içeriği için neler yaptığını paylaştı.

08.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:06

Ekotürk TV'deki program hazırlıkları için kanala gittiğini yayın kuşağını sunduktan sonra eve dönüp çocukları ile zaman geçirdiğini belirten Orakçıoğlu, "Bu dönemin güzel yanı aile olarak hiç olmadığı kadar birlikte vakit geçirebiliyor olmamız birlikte aktiviteler yapabiliyor olmamız. Böylece bugünlerin avantajlarını kullanmış oluyoruz" diyor.

Müzik, kitap ve film önerilerini de paylaşan başarılı ekran yüzü, "Eski dünyanın yıkılıp yerine yeni bir dünyanın kurulacağı dönemin sancılarını yaşıyoruz. Bu sancıların, içinde daha hangi zorlukları barındıracağını öngörmek mümkün olmasa da, içerisinde bulunduğumuz süreç biter bitmez hayatımızın her alanında teknolojinin hakim olacağı, yepyeni bir dünyanın doğacağını söylemek her halde çok da iddialı olmayacaktır. Dilerim ki, ilerleyen dönemlerde bu yeni düzen, beraberinde antitezi olarak doğaya yakın bir yaşamı da ön plana çıkarır" diye konuştu

Kaynak: Bültenler

Etiketler: TV, Güncel
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