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Seyahat için izin belgesi vefa grubu ve seyahat kurullarından alınacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dışarı çıkmak ve seyahat etmek isteyenlerin izin belgesi için vefa destek grubu bürolarına veya il seyehat kurulu bürolarına müracat edebileceği duyuruldu.

08.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:07
Seyahat için izin belgesi vefa grubu ve seyahat kurullarından alınacak
Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde dışarı çıkmak ve seyahat etmek isteyenlerin izin belgesi için vefa destek grubu bürolarına veya il seyehat kurulu bürolarına müracat edebileceği duyuruldu.

Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Malatya Valiliği Genel Emri ile sokağa çıkması yasaklanan/kısıtlanan ve ilimizde ikamet eden 65 yaş ve üzeri veya kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın ilimiz mülki idare sınırları içerisinde seyahat etme taleplerini Kaymakamlığımız İlçe Vefa Destek Gurubu Bürosuna izin gerekçelerini veya yapmış oldukları faaliyetleri belgelendirmek suretiyle dilekçe ile başvurmaları halinde, talepleri değerlendirmeye alınacak olup, yapılacak değerlendirme sonucunda düzenlenecek olan Seyahat İzin Belgesini elden teslim alabileceklerdir" denildi.

Malatya il sınırları dışına çıkmak isteyen vatandaşların ise Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) içerisinde bulunan İl Seyahat Kurulu Bürosuna başvurmaları ve seyahat izin belgesi almaları gerektiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya Valiliği, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Seyahat için izin belgesi vefa grubu ve seyahat kurullarından alınacak - Haberler

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