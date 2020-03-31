Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek

Şanlıurfa'da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri çerçevesinde il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyahat izin kurulu"na ve elektronik sistemde başvurup yolculuk yapabilecek.

31.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:53
Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek
Şanlıurfa 'da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri çerçevesinde il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyahat izin kurulu"na ve elektronik sistemde başvurup yolculuk yapabilecek.

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarca yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda il genelinde tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahati yapacak vatandaşlara "Seyahat izin belgesi" verilebilmesi için, Şanlıurfa Şehirlerarası Otogarında "Seyahat müracaat masası" kurdu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla yapılan ek düzenlemeyle, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, "Seyahat izin kurulu"ndan seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali idari binasında kurulan Seyahat İzin Kurulu, otobüsle seyahat edecek vatandaşlara hizmet verecek.

Elektronik başvuru

Hava yolu veya şehirlerarası otobüsle seyahat zorunluluğu olan vatandaşların, "Seyahat izin belgesi" talepleri e-devlet üzerinden de alınmaya başladı. Başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden yapmak isteyenler, www.turkiye.gov.tr sistemine girdikten sonra, arama kısmına "Seyahat İzin Belgesi" yazarak veya İçişleri Bakanlığı sayfasına giderek yeni başvuru adımı altındaki "Seyahat İzin Belgesi" linkiyle başvurularını yapabiliyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucu oluşturulan izin belgeleri, başvuranlara elektronik ortamda iletiliyor. - ŞANLIURFA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: İran'da son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:15: Pazartesi günü toplu ulaşım kullanımı yaklaşık 3 kat arttı - Haber 13:15: Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 13:14: Barut Üretmeye çalışan çiftçiler alkışı hak ediyor - Haber 13:14: Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber