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Seyahat izin belgesi hangi şartlara verilecek?

19) ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca alınan ilave tedbirler doğrultusunda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında, İl İdare Kurulu Toplantısı ve Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

29.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:15
Seyahat izin belgesi hangi şartlara verilecek?
19) ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca alınan ilave tedbirler doğrultusunda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında, İl İdare Kurulu Toplantısı ve Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilave tedbirler il genelinde kullanıma başlayacak. Toplantıda alınan kararlar özetle şu şekilde; " Bugün saat 17.00 itibariyle şehirlerarası otobüs yolculukları durdurulacaktır. Yalnızca ağır hasta olan ve doktor tarafından başka bir hastaneye sevk edilenler, Birinci derece akrabası vefat edenler, hasta refakati zaruri olanlar, Son on beş gün içinde gelmiş olduğu şehirde kalacak yeri olmayanlar Seyahat İzni Belgesiyle seyahat edebileceklerdir. Bu kural ikameti farklı ilde olan çalışanları da kapsamaktadır. Özel araçlarla seyahat serbest olmakla birlikte tavsiye edilmemektedir. Şehrimize giriş-çıkışlarda ve yol boyunca sağlık ve güvenlik görevlilerimiz seyahat izin belgesi kontrolü ve sağlık kontrolü yapacaklardır. Seyahat İzin Belgeleri Düzce Terminalinde oluşturulan bürodan alınacaktır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

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