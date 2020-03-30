Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı.
30.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:57
Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi