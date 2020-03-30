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Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı.

30.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:57
Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek - Ekonomi

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