Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak Valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

31.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:36
Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak Valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Kurul önünde bekleyerek kuyruk oluşturanlar, sosyal mesafe uyarısına aldırış etmedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferleri, 28 Mart'ta Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat izin belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmaya başladı. Talebi uygun görülenler için de seferler düzenleniyor. Seyahat edecek vatandaşlar, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kurulan Seyahat İzin Komisyonu'nun önüne geldi. Gerekli belgeleri almak için sıraya giren vatandaşlar, komisyon önünde kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe uyarısına aldırış etmeyenler, izin belgesi alabilmek için bekledi.

Bu arada daha önce 140 TL olan Samsun-İstanbul arası otobüs bilet fiyatı, otobüslerde yolcu sınırlaması getirilmesinin ardından 200 TL'ye yükseldi.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sadece bir firmanın hizmet verdiğini ifade eden Metro Turizm çalışanı Barış Bal, "Otogarın, giriş kısmında bir komisyon oluşturuldu. Seyahat edecek vatandaşlar, bu komisyona geliyor ve durumu arz ediyor. Uygun görülürse izin belgesi alıyorlar. Mevcut sayı bir otobüsü çıkaracak seviyeye ulaşırsa otobüsü hazırlıyoruz. Şu an İstanbul seferlerimizi açtık. Yolcu sayısı da otobüsün kapasitesine göre değişiyor. 40 kişilik bir otobüse 20 yolcu alıyoruz. Otobüslerde oturma planı da değişti. Yan yana bulunan iki koltukta sadece bir kişi ve çapraz şekilde oturuyor. Otobüslerdeki temizlik de en üst seviyede. Bilet fiyatları da arttı, normal şartlarda 140 lira olan İstanbul bilet fiyatı yaklaşık 200 lira oldu? dedi.

'MESAFEYİ KORUMUYORLAR?

Kurul önünde sıra bekleyen Simge Keskin ise "Toplumumuz ne yazık ki kurallara uymuyor. Mesafeyi korumuyorlar, o nedenle biraz uzakta duruyorum. Sabah saatlerinde geldim ve kurula ismimi yazdırdım. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Bilet fiyatlarının da arttığı söyleniyor, aslında yarı yarıya yolcu taşındığı için normal bir durum. İstanbul'da öğretmenim ve 14 günlük karantina sürecini doldurduğum için ikametime gideceğim? diye konuştu.

'KALABALIKTAN UZAK DURUYORUZ?

Emine Semiz ise "İstanbul'a gideceğiz. Komisyon önünde çok kabalık var ve kimse kurallara uymuyor. Kalabalıktan uzak duruyoruz ama yine de korkuyoruz? ifadelerini kullandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Samsun, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın videosunu paylaşarak duyurdu: Kapasitemiz 5 bin 452 artıyor Haberler
Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Kapasitemiz 5 bin 452 artıyor
Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

11:22: Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek - Haber 11:22: Hafif ticari aracın stepnesinde 18 tabanca ele geçirildi - Haber 11:22: Manisa'daki cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haber 11:22: Milletvekili Aksal: "2,1 milyon haneye 1000'er liralık destek ödemesi yarın başlıyor" - Haber 11:21: ESENYURT'TA MİNİBÜSLERDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber